2020/04/22 | 23:58 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محمد الغبان : قائمة الكاظمي الوزارية غير مكتملة ..والكتل السياسية المجتمعة تقيم المنهج والية الترشيح هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة نينا الإلكتروني بتاريخ: 2020/04/22 | 23:58.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة نينا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (محمد الغبان : قائمة الكاظمي الوزارية غير مكتملة ..والكتل السياسية المجتمعة تقيم المنهج والية الترشيح) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (محمد الغبان : قائمة الكاظمي الوزارية غير مكتملة ..والكتل السياسية المجتمعة تقيم المنهج والية الترشيح) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).