2020/04/23 | 00:14 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إصابة 13 شخصاً في دهوك بإطلاقات نارية أثناء الاحتفال بخلو المحافظة من كورونا! هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة ناس الإلكتروني بتاريخ: 2020/04/23 | 00:14.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة ناس.

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