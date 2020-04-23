ديالى: تسجل ثاني حالة انتحار لشاب خلال ساعات

2020/04/23 | 00:15 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

افاد مصدر محلي، اليوم الاربعاء، بتسجيل ثاني حالة انتحار لشاب خلال ساعات.





وقال المصدرلـ "الغد برس"، ان "شابا انتحر بشنق نفسه داخل منزل في ناحية جلولاء شمال شرقي ديالى".

واشار الى ان "في ثاني حالة انتحار لشاب سجلتها المحافظة اليوم بعد انتحار شاب باطلاق نار على نفسه صباح اليوم في ناحية جديدة الشط".

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