المرور تعلن حجز 59 مركبة ودراجة نارية اليوم

2020/04/23 | 00:16 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت مديرية المرور العامة، الاربعاء، عن حجز 59 مركبة ودراجة نارية اليوم.وقالت المديرية في بيان تلقت “العهد نيوز”، نسخة منه ان “موقف مخالفات منع التجوال في بغداد والمحافظات لليوم الاربعاء، كالآتي: حجز مركبات (38) حجز دراجات (21) غرامات (2885)

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