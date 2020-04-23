بالوثيقة.. مجموعة من الاسماء المقترحة للكابينة الوزارية الجديدة

2020/04/23 | 00:16 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

اجتمعت القوى الشيعية السبعة، اليوم الاربعاء، مع الرئيس المكلف، مصطفى الكاظمي.



من اجل مناقشة الأسماء المقترحة للكابينة الوزارية في مكتب رئيس تحالف الفتح، هادي العامري.

وبحسب وثيقة حصلت عليها "الغد برس"، ان تم عرض الأسماء التالية:۔ 1- وزارة الخارجية: د.



حارث محمد حسن تولد 1972 كربلاء، كان موظفا في وزارة الخارجية، حاليا يعمل تدريسي في احدى الجامعات الإيطالية.

2- النقل: د.



علاء محمود حسين- بغداد، هندسة مشاريع النقل، مستشار لدى العديد من شركات تطوير

المدن، خريج فرنسا 1970.

3.



الكهرباء: نزار قحطان حسن جبر، هندسة مكانيك، مدير عام كهرباء الوسط حاليا.

4- النفط: عبد الجبار لعيبي، وزير النفط السابق.

5- العمل: كاظم هيلان السهلاني: البصرة، تدريسي في جامعة البصرة، الناشط المدني المعروف.

6- التعليم العالي: د.



إبراهيم بحر العلوم، النجف.

7- الموارد المائية: جاسم محمد الاسدي، الناصرية، مدير عام متقاعد من الوزارة.

8- الاتصالات: د.



حسن شمس الدين الخطيب: متخصص في امن الاتصالات، النجف.



و- الثقافة: د.



هشام صالح داود - تدریسي، علم الانثربولوجيا.

10- الصحة: د.



جعفر علاوي ، الوزير الحالي.

11-الزراعة: محمد شياع السوداني.

12-التخطيط: د.



خالد البتال، رئيس جامعة الانبار حاليا.

13-التجارة: د.



ماهر حماد، وكيل وزارة المالية الحالي.



14- التربية: د.



مزاحم الخياط، رئيس جامعة الموصل حاليا، د.



فلاح حمود احمد، مدير تربية الكرخ 1 حاليا.

15- الصناعة:مؤجل

16- الهجرة: مؤجل

17- الشباب:مؤجل

18- المالية: فؤاد حسين الويزر الحالي

19- العدل: خالد شواني- زركار محمد امين

20- البلديات: ريزان محمد، وزير الاسكان الحالي في كردستان

21- الداخلية: مـؤجل

22- الدفاع: مؤجل

وبعد عرض الأسماء اتفقت القوى على التدقيق في الأسماء والاجتماع مرة أخرى خلال 48 لاعطاء الرأي بكل واحد منهم.

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