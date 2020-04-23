العادلي يتراس اجتماعاً لغرض دراسة الجدوى الاقتصادية من انشاء سدود حصاد المياه

2020/04/23 | 00:20 - المصدر: الصباح الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الموارد المائية تؤكد سلامة سد الموصل بغداد _ الصباح الجديد :ترأس وزير الموارد المائية الدكتور جمال العادلي اجتماعاً في مقر الوزارة بحضور المستشارين ومدير عام الهيئة العامة للمياه الجوفية ومدير عام المركز الوطني لادارة الموارد المائية وعدد من الخبراء والمختصين في مجال المياه الجوفية وادارة الموارد المائية وجرى خلال الاجتماع دراسة الجدوى الاقتصادية من انشاء ...

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