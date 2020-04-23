مستشفى الطب الرياضي اضافة مهمة للعلاج والحد من المنشطات

2020/04/23 | 00:20 - المصدر: الصباح الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يضم مختبرات حديثة ومركز الدراسات إعلام الوزارة: اكد وزير الشباب والرياضة الدكتور احمد رياض، ان الشروع ببناء اول مستشفى للطب الرياضي والعلاج الطبيعي في العراق داخل المدينة الشبابية في العاصمة بغداد بـ خبرات المانية ، سيشكل اضافة نوعية في عمل الوزارة من خلال تقديم الخدمات الصحية والعلاجية للرياضيين والمراجعين اولاً ولتطوير الواقع الرياضي بصورة عامة ...

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