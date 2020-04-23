الشباب والرياضة وكورونا

2020/04/23 | 00:20 - المصدر: الصباح الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تؤدي وزارة الشباب والرياضة دورا مهما في التصدي إلى أزمة تفشي فايروس كورونا، فقد استنفرت الوزارة ملاكاتها للمساهمة في ابعاد الخطر عن عراقنا الصابر، اذا قامت الوزارة بتهيئة فنادقها، سيما في البصرة امام المصابين بالتنسيق مع وزارة الصحة واللجان الساندة، ووجهت جميع ملاكاتها في حملات تعفير الملاعب والمنشات الرياضية، وقدمت سلات غذائية للأسر المتعففة، ووضعت ...

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