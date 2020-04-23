وخير جليس في الزمان كتاب.. واليوم العالمي

2020/04/23 | 00:24 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وخير جليس في الزمان كتاب دلال بشار بدأت قصتي مع الكتب عندما كنت في الثانية عشرة من عمري ولا زلت الى اليوم اذكر اول كتاب قرأته بعد قصص الاطفال.كان ذلك الكتاب لجبران خليل جبران اشتريته من شارع النجفي في مدينة الموصل.في ذلك الوقت لم افهم منه شيئا ، فقرأته مرارا والى […]

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