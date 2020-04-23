تحذير حكومي للمواطنين: استمروا بالحذر من خطورة كورونا

2020/04/23 | 00:27 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا الفريق الإعلامي للجنة الأمر الديواني، الاربعاء، المواطنين الى الاستمرار بالحذر من خطورة انتشار كورونا.وقال الفريق في بيان تلقت “العهد نيوز”، نسخة منه ان “فرق دائرة التوعية تباشر جولاتها التوعوية والرقابية للانشطة المسموح بها لحثها الالتزام بالاجراءات الوقائية”، مبينا ان “المؤشرات الرقابية تؤكد هناك خروقات في بعض المناطق والانشطة التجارية في بغداد والمحافظات”.واضاف […]

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