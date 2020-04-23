2020/04/23 | 00:29 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مؤيد اللامي مغردا ..ما يجعل من مهمة الكاظمي عسيرة ان جميع الكتل تريد فرض مرشحيها والكتل التي لم تمثل في الحكومة المستقبلية لها طلبات مناصب هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة نينا الإلكتروني بتاريخ: 2020/04/23 | 00:29.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة نينا.

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