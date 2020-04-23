برنت يتعافي والامريكي يقفز

2020/04/23 | 00:37 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [متابعة -اين]تعافت العقود الآجلة لخام برنت، اليوم الأربعاء، من أدنى مستوى لها في أكثر من 20 عاما.

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