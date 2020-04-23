الكشف عن أسماء المرشحين في كابينة الكاظمي المقدمين في اجتماع اليوم

2020/04/23 | 00:37 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]أتفقت القوى الشيعية على التدقيق بقائمة أسماء مقترحة من رئيس مجلس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي، لكابينته الوزارية.

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