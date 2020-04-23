الصحة العالمية تحسم الجدل.. هذا هو المصدر المحتمل لفيروس كورونا

2020/04/23 | 00:51 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت المتحدثة باسم منظمة الصحة العالمية، فضيلة الشايب، اليوم الخميس، أن مصدر فيروس كورونا المفترض هو الخفافيش، ومنها انتقل إلى الإنسان عبر وسيط.وقالت المتحدثة: “تشير جميع الأدلة المتوفرة، إلى أن أصل هذا الفيروس حيواني.ولم ينتج ولم يتم التلاعب به في المختبرات.وأن الخفافيش هي موطنه البيئي”.وأضافت “لكن من الضروري معرفة كيف انتقل […]

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