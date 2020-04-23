2020/04/23 | 00:56 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- الوفيات 180 ألفاً والصحة العالمية:استمرار كورونا لفترة طويلة جنيف- لندن – برلين -الزمان حذر مدير عام منظمة الصحة العالمية تيدروس ادانوم غيبريسوس الأربعاء من أن التخلص من وباء كوفيد-19 في العالم لا يزال بحاجة لوقت طويل، لا سيما وأن غالبية الدول في المراحل الأولى من التصدي له.
فيما أوقعت جائحة كوفيد-19 أكثر من […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (سباق كثيف لإيجاد اللقاح وتجارب سريرية وشيكة في بريطانيا وألمانيا) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
فيما أوقعت جائحة كوفيد-19 أكثر من […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (سباق كثيف لإيجاد اللقاح وتجارب سريرية وشيكة في بريطانيا وألمانيا) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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