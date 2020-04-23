سباق‭ ‬كثيف‭ ‬لإيجاد‭ ‬اللقاح‭ ‬وتجارب‭ ‬سريرية‭ ‬وشيكة في‭ ‬بريطانيا‭ ‬وألمانيا

2020/04/23 | 00:56 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ‭ ‬الوفيات‭ ‬180‭ ‬ألفاً‭ ‬والصحة‭ ‬العالمية‭:‬استمرار‭ ‬كورونا‭ ‬لفترة‭ ‬طويلة جنيف‭- ‬لندن‭ – ‬برلين‭ -‬الزمان‭ ‬ حذر‭ ‬مدير‭ ‬عام‭ ‬منظمة‭ ‬الصحة‭ ‬العالمية‭ ‬تيدروس‭ ‬ادانوم‭ ‬غيبريسوس‭ ‬الأربعاء‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬التخلص‭ ‬من‭ ‬وباء‭ ‬كوفيد-19‭ ‬في‭ ‬العالم‭ ‬لا‭ ‬يزال‭ ‬بحاجة‭ ‬لوقت‭ ‬طويل،‭ ‬لا‭ ‬سيما‭ ‬وأن‭ ‬غالبية‭ ‬الدول‭ ‬في‭ ‬المراحل‭ ‬الأولى‭ ‬من‭ ‬التصدي‭ ‬له‭.‬فيما‭ ‬أوقعت‭ ‬جائحة‭ ‬كوفيد-19‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ […]

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