مصر: تعديلات تعزز صلاحيات الرئيس في الطوارئ الصحية

2020/04/23 | 00:56 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- القاهرة‭- ‬مصطفى‭ ‬عمارة‭ ‬ وافق‭ ‬البرلمان‭ ‬المصري‭ ‬في‭ ‬شكل‭ ‬نهائي‭ ‬الاربعاء‭ ‬على‭ ‬تعديل‭ ‬قانون‭ ‬حالة‭ ‬الطوارئ‭ ‬بما‭ ‬يمنح‭ ‬رئيس‭ ‬البلاد‭ ‬الحق‭ ‬في‭ ‬اتخاذ‭ ‬التدابير‭ ‬اللازمة‭ ‬لمواجهة‭ ‬الطوارئ‭ ‬الصحية،‭ ‬حسب‭ ‬ما‭ ‬ذكرت‭ ‬صحيفة‭ ‬الأهرام‭ ‬الحكومية‭.‬ ويعزّز‭ ‬قانون‭ ‬الطوارئ‭ ‬في‭ ‬شكل‭ ‬كبير‭ ‬صلاحيات‭ ‬السلطات‭ ‬الأمنية‭ ‬في‭ ‬التوقيف‭ ‬والمراقبة‭ ‬ويتيح‭ ‬فرض‭ ‬قيود‭ ‬على‭ ‬حرية‭ ‬التحرك‭ ‬في‭ ‬بعض‭ ‬المناطق‭.‬ […]

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