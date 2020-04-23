2020/04/23 | 00:56 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- القاهرة- مصطفى عمارة وافق البرلمان المصري في شكل نهائي الاربعاء على تعديل قانون حالة الطوارئ بما يمنح رئيس البلاد الحق في اتخاذ التدابير اللازمة لمواجهة الطوارئ الصحية، حسب ما ذكرت صحيفة الأهرام الحكومية. ويعزّز قانون الطوارئ في شكل كبير صلاحيات السلطات الأمنية في التوقيف والمراقبة ويتيح فرض قيود على حرية التحرك في بعض المناطق. […]
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مصر: تعديلات تعزز صلاحيات الرئيس في الطوارئ الصحية) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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