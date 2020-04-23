2020/04/23 | 00:56 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- امريكا تضغط على الصين لفتح مختبراتها أمام التفتيش الامم المتحدة – الزمان – واشنطن – مرسي ابو طوق بدأ مجلس الأمن الأربعاء العمل على مشروع قرار أعدته فرنسا وتونس يدعو إلى ”تعزيز التنسيق” لمواجهة وباء كوفيد-19، و”وقف الأعمال العدائية” في النزاعات، وفق النص الذي حصلت فرانس برس على نسخة منه. وأعاقت الانقسامات العميقة […]
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مشروع قرار حول كوفيد-19 أمام مجلس الأمن الدولي) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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