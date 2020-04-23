مشروع‭ ‬قرار‭ ‬حول‭ ‬كوفيد‭-‬19‭ ‬أمام‭ ‬مجلس‭ ‬الأمن‭ ‬الدولي

2020/04/23 | 00:56 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- امريكا‭ ‬تضغط‭ ‬على‭ ‬الصين‭ ‬لفتح‭ ‬مختبراتها‭ ‬أمام‭ ‬التفتيش الامم‭ ‬المتحدة‭ – ‬الزمان‭ – ‬واشنطن‭ – ‬مرسي‭ ‬ابو‭ ‬طوق‭ ‬ ‭ ‬بدأ‭ ‬مجلس‭ ‬الأمن‭ ‬الأربعاء‭ ‬العمل‭ ‬على‭ ‬مشروع‭ ‬قرار‭ ‬أعدته‭ ‬فرنسا‭ ‬وتونس‭ ‬يدعو‭ ‬إلى‭ ‬‭”‬تعزيز‭ ‬التنسيق‭”‬‭ ‬لمواجهة‭ ‬وباء‭ ‬كوفيد-19،‭ ‬و‭”‬وقف‭ ‬الأعمال‭ ‬العدائية‭”‬‭ ‬في‭ ‬النزاعات،‭ ‬وفق‭ ‬النص‭ ‬الذي‭ ‬حصلت‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬على‭ ‬نسخة‭ ‬منه‭.‬ وأعاقت‭ ‬الانقسامات‭ ‬العميقة‭ […]

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