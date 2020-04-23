شمس الكويتية تهاجم علا الفارس

2020/04/23 | 01:03 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شاركت الفنانة شمس الكويتية في حملة الهجوم ضد الإعلامية الأردنية علا الفارس، بعد التغريدة التي نشرتها وأثارت جدلًا واسعًا، حيث تم اتهامها بالسخرية من انهيار أسعار النفط بالمملكة العربية السعودية.وكانت علا الفارس قد كتبت تغريدة غامضة عبر حسابها الشخصي بـ”تويتر” قالت فيها: “5 بدولااااااار !..راح ملح الحبيب”.الأمر الذي فسره العديد من […]

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