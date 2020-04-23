العراق: قد نعود للحظر الشامل

2020/04/23 | 01:05 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد وزير الصحة العراقي، جعفر علاوي، أنه من الممكن العودة لإجراءات فرض حظر التجوال الشامل، في حال ارتفعت معدلات الإصابة بكورونا، وأن وزارته تراقب الوضع في الشارع وعدد الإصابات.وقال علاوي إن “العراق نجح في السيطرة على الفيروس مقارنة بغالبية دول الجوار وأوروبا”، مبينا أن “عدد الإصابات الجديدة اليومي يتراوح بين 25 و40 إصابة”.[…]

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