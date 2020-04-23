شاهد : توقيف إيراني يعالج كورونا ببول البعير

2020/04/23 | 01:07 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفادت وسائل إعلام إيرانية، اليوم الأربعاء، بالقبض على شاب يدعى مهدي سبيلي ظهر في فيديو يروج لفوائد شرب بول الإبل كعلاج لمصابي فيروس كورونا.وأعلن قائد الأمن العام في طهران “اعتقال المعلن عن فوائد شرب بول الإبل من خلال نشر مقطع فيديو، وكان هذا الشخص قد شوش الرأي العام وضلل الجمهور”.وأضاف قائد الأمن […]

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