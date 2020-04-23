بعد 28 ساعة لعبة ببجي لن تكون كالسابق

2020/04/23 | 01:09 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تستعد لعبة “ببجي موبايل” الشهيرة لطرح نسختها الجديدة المعدلة والثورية من اللعبة ومع تغييرات كثيرة تشمل عددا من الجوانب.وسيتم تنفيذ التعديل بعد 48 ساعة تقريبا، وتحديدا في 24 نيسان الجاري، وسيبلغ حجم التحديث الجديد نحو 2 غيغابايت.ويقدم التحديث خريطة جديدة تحمل اسم “Miramar 2.0″مع أوضاع مختلفة ومناطق جديدة مثل “Water City” ستسمح […]

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