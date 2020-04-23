الفايد شجرة تخفي خطورة مشروع الإسلاميين . - سعيد الكحل

2020/04/23 | 01:10 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#سعيد_الكحل كشف التفاعل المؤيد للتكفيري الفايد إثر الانتقادات الموجهة إليه وبعد رفع دعوى قضائية ضده بتهمة انتحال صفة طبيب ، عن كون الفايد لا يعبر عن رأيه الخاص ولا يدافع عن موقف مستقل عن تنظيمات الإسلام السياسي (إخوانية وسلفية وهابية) ؛ بل هو الشجرة التي تخفي مخططا خطيرا تُعِدّ له الفصائل الإسلامية وتلتقي عنده رغم الاختلافات الثانوية بينها .



ومن معالم هذا المخطط ضرب الوحدة الوطنية وتمزيق النسيج المجتمعي عبر ب ......





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