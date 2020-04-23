تداعيات فايروس كورونا على العلاقات الدولية ... وما المطلوب!!! - رزاق حمد العوادي

2020/04/23 | 01:10 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#رزاق_حمد_العوادي وفقا لميثاق الامم المتحدة والقانون الدولي ....



ان العلاقات الدولية لجميع الدول يفترض ان تقوم على العقلانية والمنطق واحترام الشعوب وسيادة الدول التي وردت في الميثاق ولأكثر من ثمانية نصوص قانونية , وان تكون هذه العلاقات بعيدة عن التهور والمصالح الانانية واحتقار الشعوب وسيادة الدول .ومن المفروض ان جائحة كرونا ان تعزز هذا الاتجاه والركون الى الحفاظ على القيم الانسانية وصحة الانسانية والتركيز على ا ......





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