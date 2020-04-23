كورونا وأزمة الليبرالية الجديدة - حازم كويي

2020/04/23 | 01:10 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#حازم_كويي هل نشهد أزمة أخرى ،ربما نهائية، من عقيدة النيوليبرالية ؟وهل تتماشى جائحة كورونامع الديناميكيات السياسية التي نعيشها منذ أكثر من عشر سنوات،منذ الازمة المالية العالمية عام 2008 والى ألاحتجاجات الاخيرة في أوربا ، شيلي والشرق الاوسط.هناك بالفعل نقاط انطلاق لما يحدث ،تساهم فيها البنى التحتية المهدمة بالادخار السلبي ولاسيما في النظام الصحي ،المُوجه نحو زيادة الارباح ،وهي أزمة تمسُ الجميع وتتفاقم في ......





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