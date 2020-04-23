هجوم على هيفاء وهبي بسبب ماقالته عن ابنتها

2020/04/23 | 01:10 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعدما اقتحمت زينب فياض ابنة النجمة اللبنانية هيفاء وهبي، السوشيال ميديا وأصبحت معروفة، بدأ الجمهور يتساءلون حول علاقتها بوالدتها، ونبشوا فيديو قديم لهيفاء تتحدث فيه عن زينب.ففي الفيديو المتداول سألت المذيعة، الفنانة هيفاء وهبي عن تجربتها الصعبة التي مرت بها بسبب أخذ زينب منها، وأجابت هيفاء بأنها تعيش ضعفها ولكن ليس أمام الناس.[…]

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