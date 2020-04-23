2020/04/23 | 01:12 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- من عام لآخر ينتظر الجمهور جديد الفنان رامز جلال، والفكرة التي يقرر اختيارها لتنفيذها ببرنامجه الذي يعرض في شهر رمضان عبر شاشة “MBC”.هذا العام قرر رامز جلال أن يواجه ضيوفه دون الاعتماد على وسيط، كما كان يحدث في السنوات الماضية، مع وعد للجميع بأن يعيشوا لحظات من الرعب التي لم يتوقعوها.البرنامج الذي […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد : البرومو الرسمي لمقالب رامز جلال) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد : البرومو الرسمي لمقالب رامز جلال) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).