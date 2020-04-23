نبذة عن كابينة الكاظمي المسربة.. غضب سني وتعليق أول من تحالف العامري

2020/04/23 | 01:13 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحريربعد ساعات من رسالة رئيس الحكومة المستقيلة عادل عبدالمهدي الغاضبة من تأخر ملف الكابينة، تسربت قائمة أولية بأعضاء فريق المكلف مصطفى الكاظمي، وأثارت ردود فعل من قبل أطراف سنية وشيعية.

سربت القوى السياسية الشيعية ورقة تضمنت أسماء أعضاء كابينة مصطفى الكاظمي

وتشير المعلومات التي سربتها أطراف سياسية ونشرتها وكالة الأنباء الرسمية، إلى أن القائمة عرضت على القوى الشيعية السبعة من قبل الكاظمي، خلال اجتماع في مكتب رئيس تحالف الفتح هادي العامري.

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وضمت ورقة المسربة التي لم يتسن لـ"الترا عراق" التحقق من دقتها، أسماء 17 شخصية، فيما بقيت 5 حقائب شاغرة من بينها الداخلية والدفاع، وفيما يلي نص القائمة ونبذة أولية عن المرشحين:

وزارة الخارجية: د.



حارث محمد حسن - تولد 1972 كربلاء، كان موظفًا في وزارة الخارجية، يعمل تدريسي في إحدى الجامعات الإيطالية.

النقل: د.



علاء محمود حسين - بغداد، هندسة مشاريع النقل، مستشار لدى العديد من شركات تطوير المدن، خريج فرنسا 1970.

الكهرباء: نزار قحطان حسن جبر، هندسة مكانيك، مدير عام كهرباء الوسط حاليًا.

النفط: عبد الجبار لعيبي، وزير النفط السابق.





العمل: كاظم هيلان السهلاني، البصرة، تدريسي في جامعة البصرة، الناشط المدني المعروف.

التعليم العالي: د.



إبراهيم بحر العلوم، النجف.

الموارد المائية: جاسم محمد الأسدي، الناصرية، مدير عام متقاعد من الوزارة.

الاتصالات: د.



حسن شمس الدين الخطيب: متخصص في أمن الاتصالات، النجف.

الثقافة: د.



هشام صالح داود - تدریسي، علم الأنثربولوجيا.

الصحة: د.



جعفر علاوي، الوزير الحالي.

الزراعة: محمد شياع السوداني.

التخطيط: د.



خالد البتال، رئيس جامعة الأنبار حاليًا.

التجارة: د.



ماهر حماد، وكيل وزارة المالية الحالي.

التربية: د.



مزاحم الخياط، رئيس جامعة الموصل حاليًا.

د.



فلاح حمود أحمد، مدير تربية الكرخ الأولى حاليًا.

المالية: فؤاد حسين، الوزير الحالي.

العدل: خالد شواني.



أو رزکار محمد أمین.

البلديات: ریزان محمد، وزير الإسكان الحالي في كردستان

وأشارت الورقة، إلى أن القوى الشيعية اتفقت على التدقيق في الأسماء والاجتماع مرة أخرى خلال 48 لإعطاء الرأي بكل واحد منهم.

علق تحالف العامري على الكابينة وأبدت أطراف سنية مواقف معترضة

وفي أول تعليق، قال رئيس كتلة تحالف الفتح في مجلس النواب، محمد الغبان، إن "الكابينة المقترحة التي قدمها الرئيس المكلف اليوم غير مكتملة"، مبينًا أن "الكتل السياسية المجتمعة تقيم المنهج وآلية الترشيح التي اعتمدها رئيس الوزراء المكلف وتدرس أسماء المرشحين الذين تم تسميتهم لبعض الوزارات وفق المعايير والمواصفات التي تم الاتفاق عليها".

فيما أبدت أطراف سياسية سنية اعتراضها على الكابينة، حيث أعرب القيادي في تحالف القوى فالح العيساوي، عن استغرابه من "خلو الكابينة من التمثيل السياسي السني"، وقال يحيى المحمدي، إن "كابينة الكاظمي تهمش المكون السني".

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