الكويت: إخلاء سبيل مذيعة أساءت للجيش

2020/04/23 | 01:15 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أخلت النيابة العامة في دولة الكويت الثلاثاء، سبيل المذيعة داليا بدران بكفالة ألف دينار (3,300 دولار) بعد حجزها مدة يومين، إثر توجيه تهمة الإساءة إلى القوات المسلحة لها بشكوى من وزارة الداخلية.وأحالت الإدارة العامة للمباحث الجنائية، قضية “بدران” قبل عدة أيام إلى النيابة العامة؛ للتحقيق معها بعد تقديم بلاغ ضدها بتهمة “زعزعة الأمن الداخلي، […]

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