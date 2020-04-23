5 برامج مقالب على الشاشة في رمضان

2020/04/23 | 01:16 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تُعرَض على القنوات، لا سيما المصرية طيلة، شهر رمضان خمسة برامج تدور جميعها في إطار المقالب مثلما يحدث كل عام في مثل هذا التوقيت.ورغم اتهام هذه البرامج بالفبركة، إلا أنَّها لا تزال مستمرة، خاصّة وأنها تحقق نسب مشاهدة عالية.وبعدما كان من المقرر ألا يقدم برنامجاً للمقالب هذا العام عاد الفنان المصري رامز جلال، […]

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