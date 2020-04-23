ترامب‭ ‬يأمر‭ ‬بتدمير‭ ‬أي‭ ‬قطعة بحرية‭ ‬إيرانية‭ ‬تستفز‭ ‬السفن‭ ‬الأميركية

2020/04/23 | 01:24 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إيران‭ ‬تعلن‭ ‬إطلاق‭ ‬أول‭ ‬قمر‭ ‬عسكري‭ ‬وبومبيو‭ ‬يطالب‭ ‬مجلس‭ ‬الأمن‭ ‬بمحاسبتها طهران‭ – ‬الزمان‭ ‬واشنطن‭- ‬مرسي‭ ‬ابو‭ ‬طوق‭ ‬ اعلن‭ ‬الرئيس‭ ‬الأميركي‭ ‬دونالد‭ ‬ترامب‭ ‬الاربعاء‭ ‬انه‭ ‬أمر‭ ‬ب‮»‬تدمير‮»‬‭ ‬أي‭ ‬قطعة‭ ‬بحرية‭ ‬ايرانية‭ ‬تقترب‭ ‬في‭ ‬شكل‭ ‬خطير‭ ‬من‭ ‬سفن‭ ‬أميركية‭ ‬في‭ ‬الخليج‭.‬وكتب‭ ‬ترامب‭ ‬على‭ ‬تويتر‭ ‬‮«‬أمرت‭ ‬البحرية‭ ‬الاميركية‭ ‬بضرب‭ ‬وتدمير‭ ‬أي‭ ‬قطعة‭ ‬بحرية‭ ‬ايرانية‭ ‬تستفز‭ […]

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