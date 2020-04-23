2020/04/23 | 01:24 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- إيران تعلن إطلاق أول قمر عسكري وبومبيو يطالب مجلس الأمن بمحاسبتها طهران – الزمان واشنطن- مرسي ابو طوق اعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب الاربعاء انه أمر ب»تدمير» أي قطعة بحرية ايرانية تقترب في شكل خطير من سفن أميركية في الخليج.
وكتب ترامب على تويتر «أمرت البحرية الاميركية بضرب وتدمير أي قطعة بحرية ايرانية تستفز […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ترامب يأمر بتدمير أي قطعة بحرية إيرانية تستفز السفن الأميركية) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وكتب ترامب على تويتر «أمرت البحرية الاميركية بضرب وتدمير أي قطعة بحرية ايرانية تستفز […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ترامب يأمر بتدمير أي قطعة بحرية إيرانية تستفز السفن الأميركية) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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