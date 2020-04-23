زلزال بقوة 4.9 درجة في المحيط الهادئ قرب السواحل الروسية

2020/04/23 | 01:26 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رصد علماء الزلازل الروس زلزالا بقوة 4.9 درجة بمقياس ريختر بالقرب من سواحل شبه جزيرة كامتشاتكا بالشرق الأقصى الروسي.وأكد الفرع المحلي للهيئة الموحدة لفيزياء الأرض التابعة لأكاديمية العلوم الروسية أن الزلزال وقع الخميس بالتوقيت المحلي، وكانت بؤرته في المحيط الهادئ بعمق 44 كم وعلى بعد 177 كم جنوب غربي مدينة بتروبافلوفسك كامتشاتسكي، المركز الإداري […]

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