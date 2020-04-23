قوى شيعية: المحاصصة ستمرر حكومة الكاظمي والكتل تقاسمت الوزارات

2020/04/23 | 01:40 - المصدر: الصباح الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توقعت أتساع نطاق التظاهرات بعد جلسة منح الثقة بغداد – وعد الشمري:استبعدت قوى شيعية، أمس الأربعاء، تمرير حكومة مصطفى الكاظمي من دون اعتماد مبدأ “المحاصصة”، مشيرة إلى ان الكتل تقاسمت الوزارات بحسب ثقلها في مجلس النوّاب، متوقعة رفضاً شعبياً، وأتساعاً في نطاق التظاهرات الشعبية بعد منح الثقة.وقال النائب عن كتلة النصر فلاح الخفاجي، في حديث ...

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