ترامب يأمر القوات البحرية بتدمير أي زورق إيراني يضايق السفن الأمريكية

2020/04/23 | 01:40 - المصدر: الصباح الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الصباح الجديد – وكالات:أمر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب امس الأربعاء، البحرية الأمريكية بتدمير أي زوارق إيرانية إذا تحرشت بسفن الولايات المتحدة.وأعلن الجيش الأمريكي يوم 15 نيسان، أن 11 زورقا تتبع للحرس الثوري الإيراني، نفذت عمليات “اقتراب ومضايقة خطيرة” لسفن من البحرية الأمريكية في الخليج.وأضاف الجيش الأمريكي حينها، أن الزوارق الإيرانية اقتربت لمسافة عشر ياردات من ...

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