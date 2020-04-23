بغداد تحذر من

2020/04/23 | 01:43 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذر مجلس الأمن الوطني العراقي، يوم الأربعاء، من "محاولات داعش" لاستغلال الظروف الراهنة المتمثلة بمحاربة فيروس كورونا المستجد لتنفيذ عملياته الإرهابية...

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