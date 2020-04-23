شاهد : غضب في مصر .. عدوية يسب الدين على التلفزيون

2020/04/23 | 01:47 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أثار النجم المصري أحمد عدوية موجة غضب واسعة بعدما “سب الدين” خلال حلقة مباشرة على التلفزيون المصري الرسمي.وكان عدوية يؤدي أغنية مع الفنان وليد توفيق قبل أن تصدر منه شتيمة مفاجئة، ما دفع مقدم البرنامج لإنهاء المداخلة والاعتذار.وحذفت إدارة البرنامج المقطع، لكن نشطاء وثقوا الحادثة

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