ترامب: بعض أجزاء فيروس كورونا قد تعود لكن سيتم إيقافها

2020/04/23 | 01:47 - المصدر: بغداد اليوم

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اعترف الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أن جائحة فيروس كورونا المستجد قد تعود لاحقا إلى الولايات ال...





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