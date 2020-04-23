“كارثة” تضرب آيفون وآيباد.. ثغرة أمنية عمرها 6 سنوات

2020/04/23 | 01:51 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تعتزم شركة أبل إصلاح ثغرة قالت شركة أمنية إنها ربما عرضت أكثر من نصف مليار هاتف آيفون للاختراق خلال فترة تمتد إلى 6 سنوات.وهذا الخلل البرمجي الذي يوجد في أجهزة آيباد أيضا اكتشفته شركة زيكوبس المتخصصة في أمن الهواتف المحمولة وتتخذ من سان فرانسيسكو مقرا أثناء تحقيقها في هجوم إلكتروني متطور تعرض له أحد […]

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