2020/04/23 | 01:53 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نجحت شركة "سبيس-إكس" المملوكة للملياردير الأميركي إيلون ماسك، بإطلاق 60 من أقمار "ستارلينك" الصناعية إلى مدار الأرض.

واستعانت الشركة بصاروخ "فالكون 9" لإتمام مهمة الإطلاق، وعاد الصاروخ إلى نقطة الهبوط المحددة له بنجاح.

وسبق وأن سجلت الشركة فشلا في عملية هبوط صاروخها في نقطة الهبوط الآمنة وسط المحيط.

Successful deployment of 60 Starlink satellites confirmed pic.twitter.com/h3e6QmKRue— SpaceX (@SpaceX) April 22, 2020

وتشكل الأقمار الصناعية، التي باشرت بالدوران حول الأرض بعد ظهر الأربعاء، دفعة أخرى من 60 قمرا صناعيا تقدم خدمة الإنترنت بسرعة فائقة.

وتسجل الشركة، مع إتمام مهمتها الأربعاء، عملية الإطلاق السابعة ضمن مشروع الإنترنت المعروف باسم "ستارلينك".

وبثت سبيس-إكس عملية الإطلاق بشكل كامل ومباشر غطى جميع مراحل الإطلاق النهائية.

Watch Falcon 9 launch 60 Starlink satellites → https://t.co/gtC39uBC7z https://t.co/islIJwNrL1— SpaceX (@SpaceX) April 22, 2020

ومع الأقمار المنضمة أخيرا إلى سابقاتها، ستكون سبيس-إكس قد وضعت 420 قمرا صناعيا حتى اليوم من مشروعها، من أصل 12 ألف قمر صناعي.

وتسعى سبيس-إكس من خلال مشروعها إلى تغطية الكرة الأرضية كاملة بالإنترنت القادم من الفضاء.

وخلال مساعيها لتحقيق هدفها، ستقدم الشركة تغطية جزئية لكندا وشمالي الولايات المتحدة، حتى تكتمل التغطية العالمية المتوقعة في 2021.

وفي تصريحات سابقة، قال إيلون ماسك إن شركته بحاجة إلى حوالي 400 قمر صناعي إضافي لتقديم "قدرة تشغيلية مبدئية".

وبحسب ماسك، فإن 800 قمر صناعي إضافي، بعد تحقيق التشغيل المبدئي، ستكون كفيلة بتقديم "قدرات تشغيلية كبيرة".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (سبيس إكس.. إطلاق أقمار صناعية لبث الإنترنت من الفضاء) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (سبيس إكس.. إطلاق أقمار صناعية لبث الإنترنت من الفضاء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).