مصطفى الكاظمي يبحث مع القوى الشيعية الأسماء المقترحة لكابينته

2020/04/23 | 02:11 - المصدر: سكاي برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سكاي برس

اجتمعت القوى الشيعية السبع في العراق، الأربعاء، مع رئيس الحكومة المكلف، مصطفى الكاظمي، من أجل مناقشة الأسماء المقترحة للكابينة الوزارية.



وجرى خلال الاجتماع الذي عقد في مكتب زعيم ائتلاف "الفتح"، هادي العامري، عرض عدد من الأسماء كمرشحين لشغل المناصب الوزارية، من بينها ما يلي: حارث محمد حسن (...

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