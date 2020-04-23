النقل: وصول 298 عراقياً قادماً من اسطنبول

2020/04/23 | 02:15 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة النقل، وصول 298 مواطنا عراقيا قادما من اسطنبول الى بغداد عبر رحلة استثنائية خاصة.

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