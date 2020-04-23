ترامب يرجح عودة فيروس كورونا ويعد بإيقافه

2020/04/23 | 02:18 - المصدر: بغداد اليوم

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اعترف الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أن جائحة فيروس كورونا المستجد قد تعود لاحقا إلى الولايات ال...





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