2020/04/23 | 02:18 - المصدر: بغداد اليوم
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
اعترف الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أن جائحة فيروس كورونا المستجد قد تعود لاحقا إلى الولايات ال...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
ترامب يرجح عودة فيروس كورونا ويعد بإيقافه) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
بغداد اليوم - متابعة
اعترف الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أن جائحة فيروس كورونا المستجد قد تعود لاحقا إلى الولايات ال...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
ترامب يرجح عودة فيروس كورونا ويعد بإيقافه) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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