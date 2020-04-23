وفاة الملحن العراقي ناظم نعيم في أمريكا

2020/04/23 | 02:46 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- غيب الموت احد القامات الموسيقية الفنية العراقية في ولاية مشيغان شمال الولايات المتحدة الامريكية بعد صراع طويل مع المرض.

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