ريال بيتيس يستهدف ثنائي برشلونة

2020/04/23 | 03:48 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يستهدف نادي ريال بيتيس الإسباني حسم صفقتين من صفوف برشلونة في السوق الصيفية المقبلة.

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