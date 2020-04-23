ثغرة في أجهزة آيفون وآيباد قد تكون أتاحت سرقة بيانات على مدى سنوات

2020/04/23 | 03:57 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تعتزم شركة آبل إصلاح ثغرة قالت شركة أمنية إنها ربما عرضت أكثر من نصف مليار هاتف آيفون للاختراق.وهذا الخلل البرمجي الذي يوجد في أجهزة آيباد أيضا، اكتشفته شركة زيكوبس المتخصصة في أمن الهواتف المحمولة أثناء تحقيقها في هجوم إلكتروني متطور تعرض له أحد العملاء نهاية عام 2019.

وقال زوك أفراهام الرئيس التنفيذي لشركة زيكوبس التي تتخذ من سان فرانسيسكو مقرا لها، إنه عثر على دليل على أن هذه الثغرة تم استغلالها فيما لا يقل عن ست عمليات اختراق إلكترونية.

واعترف متحدث من شركة آبل بوجود خلل في النظام البرمجي للبريد الإلكتروني لآبل بأجهزة آيفون وآيباد المعروف باسم (ميل آب)، وقال إن الشركة توصلت إلى حل سيكون متاحا ضمن التحديث القادم لملايين الأجهزة التي بيعت عالميا.

ورفضت شركة آبل التعليق على بحث أفراهام الذي نشر الأربعاء، ويشير إلى أن الثغرة يمكن الولوج إليها عن بعد، وأنها استخدمت بالفعل في اختراق أجهزة مستخدمين من كبار الشخصيات.

وقال أفراهام إنه وجد ما يدل على أن برنامجا خبيثا استغل الثغرة في نظام تشغيل هواتف أبل آي.



أو.



أس منذ يناير 2018.

ويأتي ذلك في وقت تحاول فيه شركة آبل" زيادة مبيعاتها في ظل تراجع إيراداتها خلال الثلاثي الأول من العام الجاري بسبب الإغلاق الذي يشهده العالم بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد.

ومنتصف شهر مارس، أغلقت آبل جميع مصانعها ومتاجرها في الصين التي تعتبر بؤرة الوباء في العالم.

والأربعاء الماضي أعلنت آبل، إطلاقها هاتفا جديدا منخفض الثمن، والذي يعد الجيل الثاني من هاتف "آيفون أس إي"، الذي أطلقته لأول مرة في عام 2016.

وسيبلغ سعر الهاتف الجديد نحو 399 دولارا، وسيبدأ حجز الهاتف بداية من 14 أبريل، فيما يتوقع وصوله للعملاء بحلول 24 من نفس الشهر.

ويتمتع "آيفون أس إي" الجديد بنفس المكونات الداخلية لهاتف "آيفون 11" و"آيفون 11 برو"، ولكن في إطار خارجي يشبه "آيفون 8" الذي صدر في عام 2017.

ويعتبر الهاتف منخفض التكلفة، مغريا لمحبي أجهزة آبل، أذ يعتبر سعره زهيدا مقارنة بجهاز "آيفون 11" والذي يبدأ من 699 دولارا، و"آيفون 11" برو والذي يبدأ من ٩٩٩ دولارا.

ورغم تشابه "آيفون أس إي" الجديد مع "أيفون 8" من الخارج، فإن "آيفون أس إي" يعتبر أفضل من حيث الإمكانيات.

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