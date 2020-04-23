2020/04/23 | 05:30 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ضابطان كبيران و55 ألف صورة..تفاصيل أول محاكمة دولية تتعلق بجرائم النظام السوري

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