العراق .. كشف تفاصيل لقاء الكاظمي بالقوى السياسية

2020/04/23 | 06:51 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف مصدر سياسي الاربعاء، عن تفاصيل اجتماع رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي بالقوى الشيعية....

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