على المواطنين العراقيين مواصلة الحذر من خطورة كورونا

2020/04/23 | 06:51 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا الفريق الإعلامي للجنة الأمر الديواني في بيان الاربعاء، المواطنين العراقيين الى الاستمرار بالحذر من خطورة انتشار كورونا....

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