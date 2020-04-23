2020/04/23 | 06:57 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صدمة... سرقة بيانات أكثر من نصف مليار هاتف آيفون وأبل تعترف بالخلل هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع السومرية نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2020/04/23 | 06:57.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع السومرية نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صدمة... سرقة بيانات أكثر من نصف مليار هاتف آيفون وأبل تعترف بالخلل) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (صدمة... سرقة بيانات أكثر من نصف مليار هاتف آيفون وأبل تعترف بالخلل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).