الکشف عن أسماء مرشحي 14 حقيبة وزارية بحكومة الكاظمي

2020/04/23 | 07:22 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت مصادر قريبة من المباحثات الجارية لتشكيل الحكومة يوم الأربعاء عن أسماء المرشحين لشغل 14 حقيبة وزارية في حكومة رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي ل...

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