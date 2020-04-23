ترامب يرجح تعرض أمريكا لـ

2020/04/23 | 07:53 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ رجح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) قد تعود لاحقا إلى الولايات المتحدة، لكنه اعتبر أنه سيتم إيقاف هذه الموجة الجديدة المحتملة بطريقة سريعة.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها الرئيس الأمريكي، خلال مؤتمره الصحفي اليومي من البيت الأبيض بشأن آخر تطورات تفشي فيروس كورونا في البلاد.

وقال ترامب في تصريحاته: "من الممكن أن نواجه عودة لبعض عناصر فيروس كورونا، لكن سيتم إيقافها.



وهذا لن يكون مشابها للوضع الحالي بأي شكل من الأشكال".

وأوضح أن الولايات المتحدة باتت تملك سياسة احتواء أفضل لفيروس كورونا، مشيرا إلى أن إدارته لديها "طريقة" لإيقاف الجائحة حال عودتها في المستقبل.

واعتبر ترامب أن المزيد من الولايات في البلاد سيكون بإمكانها قريبا أن تعيد فتح اقتصاداتها بشكل تدريجي، مشجعا الحكام على فعل ذلك على مراحل، لكنه أضاف أنهم سيقومون بما هو الأفضل.

كما ذكر الرئيس الأمريكي أن "التقدم الحاصل في مكافحة الفيروس سيساعدنا في إعادة فتح البلاد، وسيكون بمقدورنا إرسال أجهزة التنفس إلى كل دول العالم".

وخلال المؤتمر طلب ترامب من مدير المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، روبيرت ريدفيلد، أن يوضح تصريحه الصحفي حول أن الموجة الثانية من الفيروس ستكون الأسوأ من التفشي الحالي في حال حدوثها.

وقال ريدفيلد: "أعتقد أنه من المهم التشديد على ما لم أقله، لم أؤكد أن هذه (الموجة الثانية) ستكون الأسوأ، قلت إن الوضع سيكون أصعب وربما أكثر تعقيدا لأننا سنواجه تبادلا للأدوار بين الإنفلونزا وفيروس كورونا بشكل متزامن العام المقبل".

وأعلنت الولايات المتحدة، الأربعاء، ارتفاع حصيلة وفيات فيروس كورونا، إلى 45 ألفا و75 وفاة، إثر تسجيل 2701 وفاة خلال الساعات الـ 24 الأخيرة.

وأظهرت المعطيات الحديثة لجامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، أن إجمالي إصابات كورونا في البلاد بلغ 825 ألفا و306 إصابات، إثر تسجيل 37 ألفا و346 حالة جديدة.

وأجريت اختبارات كورونا لـ4 ملايين و163 ألف شخص حتى الآن، بينما تماثل 75 ألفا و673 مصابا للشفاء، ولا يزال 120 ألفا و665 يتلقون العلاج في المشافي.

وتتصدر الولايات المتحدة قائمة وفيات وإصابات كورونا عالميا، تليها في الإصابات إسبانيا وإيطاليا وفرنسا وألمانيا، وفي الوفيات إيطاليا وإسبانيا وفرنسا وبريطانيا.

بينما تتصدر نيويورك قائمة الولايات من حيث عدد الوفيات والإصابات تليها نيوجيرسي وماساتشوستس.

وحتى فجر الخميس، أصاب كورونا أكثر من مليونين و637 ألفا في العالم، توفي منهم نحو 184 ألفا، وتعافى أكثر من 717 ألفا، وفق موقع "وورلد ميتر" المختص برصد ضحايا الفيروس.

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